Maxim istoric pentru Bitcoin, care a ajuns la de 66.084 de dolari Bitcoin, cea mai mare criptomoneda din lume, a atins, azi, maximul istoric, de 66.084 de dolari, depașind varful anterior din aprilie și ducand creșterea din 2021 la peste 120%. Ether, clasat pe locul al doilea, a impins mai sus, la fel ca și indicele Galaxy Crypto Index. Creșterea spectaculoasa a Bitcoin din ultima perioada se datoreaza, in principal, debutului puternic al primului fond american tranzacționat la bursa care investește in contracte futures Bitcoin și care a starnit optimism cu privire la perspectivele activului digital, informeaza Bloomberg. Primul fond tranzacționat la bursa legat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

