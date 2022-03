Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) va fi numit "cavaler" al Marii Britanii miercuri, la doar cateva zile dupa ce a pierdut la limita titlul mondial in Formula 1, scrie DPA, citat de agerpres. Ceremonia investirii cu titlul onorific de "cavaler" va avea loc la Castelul Windsor si va fi o recunoasterea…

- O cursa nebuna, cea de la Abu Dhabi (Emirate), a fost urmata de un moment splendid, dupa ce duelul Lewis Hamilton (Mercedes) - Max Verstappen (Red Bull) pentru titlul mondial de Formula 1 a fost transat de al doilea.

- Pilotul finlandez Kimi Raikkonen, a fost ales duminica ''Pilotul zilei'' de catre fani la Marele Premiu de la Abu Dhabi, la ultima sa cursa din Formula 1, transmite Reuters, informeaza Agerpres. Cursa a avut in prim plan duelul dintre Max Verstappen (Red Bull) si Lewis Hamilton (Mercedes)…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull), in varsta de 24 de ani, a cucerit primul sau titlu de campion mondial la Formula 1, invingandu-l pe rivalul sau Lewis Hamilton (Mercedes) in ultimul tur al ultimului Grand Prix al sezonului, duminica la Abu Dhabi, informeaza AFP, transmite AGERPRES . Spaniolul…

- Azi are loc ultima cursa de Formulai 1 din acest an. Marele Premiu de la Abu Dhabi incepe la ora 15:00 și va stabili cine va caștiga sezonul 2021: Max Verstappen (24 de ani, Red Bull) sau Lewis Hamilton (36, Mercedes). Cursa va incepe la ora 15:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Look+, Telekom…

- Max Verstappen (RedBull) a fost cel mai rapid in calificarile pentru Marele Premiu de la Adu Dhabi, pilotul celor de la RedBull luandu-i fata marelui sau din rival, Lewis Hamilton (Mercedes). Grand Prixul care va decide noul campion al Formulei 1 va avea loc duminica, de la ora 15:00. Verstappen a reusit…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a stabilit cel mai bun timp al celei de-a treia sedinte de antrenamente libere pentru Marele Premiu de la Abu Dhabi, a 22-a si ultima etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, decisiva pentru titlu, fiind cronometrat sambata pe circuitul din Yas Marina…

- Formula 1 se pregateste de finalul sezonului, iar duelul dintre Max Verstappen si Lewis Hamilton se anunta unul spectaculos. Va fi pentru a 31-a oara in istoria Marelui Circ cand titlul mondial va fi castigat dupa ultima cursa a sezonului (in cazul nostru, Abu Dhabi). Weekendul se anunta unul electrizant,…