- F1: Max Verstappen va lua startul din pole position in cursa de sprint de Austria. Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial en titre si actualul lider din Formula 1, va pleca de pe prima pozitie a grilei de start in cursa de sprint din cadrul Marelui Premiu al Austriei, care se…

- CSA Steaua a anuntat, vineri, despartirea de mijlocasul Adrian Popa.Sosit in Ghencea in urma cu doi ani, jucatorul in varsta de 34 de ani a avut o contributie importanta la rezultatele formatiei ros-albastre din ultimele sezoane, noteaza gruparea bucuresteana, conform News.ro. CITESTE SI BREAKING…

- Campionul en-titre Max Verstappen a incheiat victorios calificarile din Marele Premiu al Austriei, cele care stabilesc ordinea pe grila in cursa sprint de sambata. Olandezul a fost cel mai rapid pe circuitul „Red Bull Ring” din Styria, urmat de cei doi piloți de la Ferrari, Charles Leclerc și Carlos…

- Pilotul echipei Red Bull, Max Verstappen, a reușit o noua performanța in Formula 1, caștigand Marele Premiu al Spaniei de duminica. Oladezul a devansat mașinile Mercedes ale lui Lewis Hamilton și George Russell și coechipierului sau Sergio Perez, care a t

- Max Verstappen (26 de ani) va pleca din pole position in Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei. Cursa este programata duminica, de la ora 16:00. Max Verstappen, campionul mondial en-titre, n-a avut adversar in calificarile de astazi, de la Barcelona. Pilotul celor de la Red Bull a scos cel mai bun timp,…

- Pilotul olandez Max Verstappen a castigat duminica Marele Premiu de la Monaco, impunandu-se in fata lui Fernando Alonso.Max Verstappen (Red Bull) a castigat pentru a doua oara la Monte Carlo, in timp ce Fernando Alonso (Aston Martin) s-a clasat pe locul al doilea, iar Esteban Ocon (Alpine Renault) a…

- Pilotul mexican Sergio Perez (Red Bull) a castigat prima cursa de sprint din actuala editie a Campionatului Mondial de Formula 1, desfasurata sambata dupa-amiaza pe strazile din Baku, capitala Azerbaidjanului, gazda etapei a patra a sezonului, informeaza AFP.Perez l-a devansat pe monegascul Charles…

- Sergio Perez, pilotul celor de la Red Bull, s-a impus in cursa sprint din Marele Premiu al Azerbaidjanului. Plecat de pe locul secund, mexicanul l-a depașit pe Charles Leclerc și a pus mana pe puncte importante in lupta cu Max Verstappen de la varf. Campionul en-titre a incheiat pe 3, dupa un incident…