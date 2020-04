Stiri pe aceeasi tema

- Masurile restrictive impuse din cauza epidemiei de coronavirus ar putea rezulta in 7 milioane de sarcini neplanificate, potrivit unei analize publicate marti de Fondul ONU pentru Populatie (UNFPA), relateaza dpa, citata de digi24.ro.

- In condițiile in care continua raspandirea COVID-19 la nivel global, peste 117 milioane de copii din 37 de țari risca sa nu beneficieze de vaccinul vital impotriva rujeolei. Campaniile de imunizare impotriva rujeolei au fost deja decalate in 24 de țari, anunța, miercuri, UNICEF.