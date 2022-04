Măsurile de izolare anti-COVID, înăsprite în Shanghai China a decis sa inaspreasca masurile anti-COVID, in contextul in care țara se confrunta cu o creștere a cazurilor de infectare. Totuși, la nivel mondial, China este recunoscuta pentru politica s-a „0 COVID” pe care a implementat-o in cursul pandemiei. Dupa ce inițial s-a recurs la testarea in masa a populației, China vine cu noi masuri anti-COVID in Shanghai. Incepand de sambata, aproape toți cei 25 de milioane de locuitori ai Shanghaiului au fost izolați in cursul zilei de sambata. In capitala economica a Chinei s-a inregistrat o creștere semnificativa a numarului de cazuri de infectare, iar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

