Stiri pe aceeasi tema

- "Terasele raman inchise in perioada starii de alerta, potrivit Hotararii nr. 24 a CNSSU si anexei atasate. Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (publicata in Monitorul Oficial nr.396 din 15 mai 2020) prevede la articolul 8, alin. 2…

- Au sau nu dreptate partidele de opozitie care afirma ca starea de alerta nu va putea fi declarata imediat dupa anularea starii de urgenta? Este o chestiune de interpretare a doua ordonante de ugenta, una emisa in anul 1999, alta in anul 2004. Luate in litera, nu in spiritul lor, cele doua ordonante…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Alba, ca, deocamdata, cei care nu respecta regulile impuse in perioada starii de alerta vor primi o mustrare de la fortele de ordine. De asemenea, prim-ministrul a explicat ca va fi derulata o campanie larga de informare a cetatenilor cu privire la aceste…

- Comisia Juridica din Camera Deputatilor a finalizat raportul asupra proiectului de lege privind masurile care vor fi aplicate in perioada starii de alerta. Documentul va intra in scurt timp in dezbaterea plenului acestui for decizional in acest caz. Sunt unele modificari fata de forma adoptata ieri…

- Seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, a anuntat, la finalul sedintei de Guvern, ca a fost adoptat proiectul de lege care prevede masurile ce vor intra in vigoare dupa 15 mai, in cadrul starii de alerta, printre acestea aflandu-se obligativitatea purtariii mastii in spatiile publice inchise,…

- Seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, a anuntat, la finalul sedintei de Guvern, ca a fost adoptat proiectul de lege care prevede masurile ce vor intra in vigoare dupa 15 mai, in cadrul starii de alerta, printre acestea aflandu-se obligativitatea purtarii mastii in spatiile publice inchise,…

- Ministrul Justitiei adreseaza un mesaj dur celor care incalca legea si pun in pericol siguranta cetatenilor in timpul starii de urgenta: „Fie respectati legea, fie o veti simti!”. Catalin Predoiu a cerut tuturor procurorilor sa aiba „toleranta zero” fata de cei care incalca Decretul prezidential privind…

- Avand in vedere prevederile art. 34, art. 35 și art. 36 din Decretul nr.195/2020 privind instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial nr.212 din data de 16.03.2020, va comunicam urmatoarele: Pe durata starii de urgenta are loc suspendarea efectuarii controalelor…