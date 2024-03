Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica (58 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a comentat știrea zilei, faptul ca Daniel Niculae, președintele FC Rapid, a fost chemat la audieri intr-un dosar in care 16 dintre cei 17 suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore. ...

- Spitalul Județean de Urgența Bacau a anunțat astazi restricții semnificative in ceea ce privește vizitele la pacienți, in contextul creșterii alarmante a numarului de cazuri de gripa in regiune. Masurile au fost impuse in conformitate cu instrucțiunile Ministerului Sanatații și cu starea de alerta epidemiologica…

- DECIZIE… Inspectoratul Școlar Județean ia masuri dupa cazul viceprimariței de la Codaești, Lenuța Damian, anchetata pentru ca și-ar fi falsificat diploma de licența. Toate dosarele de incadrare ale profesorilor vor fi verificate de catre secretariatele școlilor la care lucreaza. Potrivit unei adrese…

- CURS… AJF Vaslui va organiza, in aceasta primavara, cursuri pentru obținerea licenței de antrenor UEFA – C. Taxa de participare la curs este de 1000 de lei, iar candidații vor susține o proba teoretica și una practica. Dosarul de inscriere trebuie sa conțina urmatoarele: copie carte de identitate, cazier…

- Liderul USR Bucuresti, Vlad Voiculescu, spune ca, potrivit informatiilor sale, nu exista niciun progres in dosarul privind vaccinurile anti COVID si ca, daca acesta ar fi facut public, adevarul ar deveni 100 clar, informeaza Agerpres.roIntrebat despre cum vede faptul ca Pfizer a dat in judecata Guvernul…

- ANCHETA… Anchetatorii din dosarul polițiștilor care vanau șpagi pe drumul Huși – Albița, forțand șoferii sa incalce regulile rutiere, doar ca sa ii determine sa le dea bani, au facut o noua reținere! Este vorba despre polițistul de frontiera Radu Apostol, reținut ieri seara. Acesta, dupa audierile prelungite,…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Alba Iulia au decis trimiterea in judecata a primarului comunei Șpring, județul Alba, Daniel Gheorghe Rusu, pentru savarșirea a patru infracțiuni de abuz in serviciu și participație improprie la fals intelectual in forma continuata.…

- Liderul PLDM, Vlad Filat, a venit cu un comentariu despre demiterea guvernatorului BNM, Octavian Armașu și numirea in funcție a senatoarei din Romania, Anca Dragu. „Decizia a fost una ilegala și cu siguranța pregatita minuțios. Sper ca aceasta nu va fi urmata de tacerea partenerilor noștri externi”,…