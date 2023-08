Stiri pe aceeasi tema

- Acest sfarsit de saptamana se preconizeaza a fi unul dintre cele mai aglomerate din aceasta vara, fiind asteptat un numar mare de persoane in special in zona de litoral, dar si in statiunile montane si alte zone turistice, ceea ce poate avea drept consecinta cresterea riscului de aparitie a evenimentelor…

- Centrele de cartier din Iasi vor fi deschise si in perioada weekendului, intrucat municipiul resedinta se afla in aceste zile sub o avertizare de Cod Galben de canicula. Pentru a veni in ajutorul iesenilor, cele cinci centre de cartier si punctele de prim-ajutor aferente vor fi deschise si in zilele…

- Aproximativ 800 de agenti de securitate privata vor contribui la mentinerea ordinii si a linistii in perimetrul celei de a opta editie a festivalului UNTOLD care va debuta joi. Vor fi amplasate si doua spitale mobile si trei puncte de prim-ajutor in zona festivalului, au anuntat organizatorii. Mii de…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș s-a reunit ieri, 21 iulie a.c., in ședința extraordinara și a aprobat Hotararea nr. 9/2023, privind completarea și intensificarea acțiunilor menționate pentru perioada caniculara in Planul de masuri pentru diminuarea potențialelor efecte negative…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a adoptat o hotarare privind Planul de masuri pentru prevenirea, diminuarea si atenuarea efectelor negative ale caniculei si secetei.

- Comitetul Municipiului București pentru Situatii de Urgenta va adopta o hotarare prin care se va aproba Planul de masuri pentru prevenirea, diminuarea și atenuarea efectelor negative ale caniculei și secetei.

- Ploile abundente au afectat mai multe artere importante, precum Bulevardul Nicolae Iorga și Bulevardul Ferdinand I. De asemenea, pasajele Galata și Pacurari au fost inundate și au ramas inchise pentru mai multe ore.Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgența Iași și Poliției Locale au intervenit…

- Mii de angajati ai Ministerului Administratiei si Internelor Directia Generala Management Operational M.A.I., Jandarmeria Romana, Politia Romana, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Agentia Nationala Antidrog, Brigada de Combatere a Crimei Organizate, U.P.U. Constanta, Garda de Coasta…