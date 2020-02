Ministerul Educației și Cercetarii a transmis inspectoratelor județene masurile pe care trebuie sa le ia reprezentanții școlilor din toata țara pentru a combate gripa in unitațile de invațamant. Masurile au fost transmise dupa ce joi a fost anunțata oficial epidemia de gripa in Romania. The post Masuri obligatorii impotriva gripei in școli cerute de Ministerul Educației appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .