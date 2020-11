E nevoie de masuri mai ferme, cele de pana acum nu mai sunt suficiente, astfel ca președintele Klaus Iohannis a spus, astazi, in ziua cu aproape 10.000 de infectari, ca școlile trebuie sa treaca toate in online, angajații in telemunca și acolo unde este posibil magazinele sa fie inchise la ora 21.00. „Sunt necesare masuri […] Articolul Masuri mai dure in starea de alerta: școli in online, telemunca, masca peste tot, firmele sa decaleze programul. Vezi textul hotararii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .