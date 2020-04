Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane au fost retinute de procurori si urmeaza sa fie prezentate, luni, instantei in vederea luarii de masuri preventive, dupa ce, duminica seara, au fost implicate intr-un scandal violent in municipiul Sacele, fortele de ordine fiind nevoite sa traga focuri de arma. Imagini video disponibile…

- 9 persoane au fost reținute, luni, de procurorii Capitalei, dupa o petrecerete incheiata cu bataie cu pietre și impușcaturi, dintre poliție și mai mulți localnici. Politistii au dus la audieri, duminica noapte, 37 de persoane implicate in conflict, dupa ce la fata locului au intervenit mai multe forte…

- Aproximativ 26.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, polițiști locali și efective ale Ministerului Apararii Naționale au fost la datorie in Noaptea de Inviere pentru protejarea cetațenilor. Toate efectivele mobilizate au acționat integrat potrivit planului de masuri realizat de conducerea…

- Marți sau miercuri va fi emisa o noua ordonanța militara, prin care se vor face anumite clarificari cu privire la sarbatorile pascale, a anunțat, marți, ministrul de Interne, Marcel Vela. „Astazi sau maine (marți sau miercuri – n.red.), dar nu noi restrictii. Noi exceptii. Sa privim jumatatea plina…

- Papa Francisc a propus duminica, in cadrul mesajului sau pascal, reducerea si chiar anularea datoriei tarilor sarace. Suveranul Pontif a lansat un apel la ridicarea sanctiunilor internationale si la solidaritate in Europa in fata pandemiei de coronavirus, scrie Agerpres. In mesajul sau de Paste, citit…

- Președintele Klaus Iohannis a facut luni un nou apel la unitate și solidaritate catre romani, spunand ca situația este tragica și ca inevitabilul s-a produs și au aparut primele decese provocate de infecția cu coronavirus. Șeful statului i-a indemnat pe pensionari sa stea in casa in aceasta perioada,…

- Autoritațile au anunțat sambata seara masuri mult mai restrictive decat cele adoptate pana acum, in incercarea de a limita raspandirea epidemiei de coronavirus cu care se confrunta Romania, mai ales pe fondul faptului ca romanii le ignora recomandarile. Marcel Vela a anuntat sambata seara, in timpul…

- 5 decese au fost raportate in Italia, ca urmare infectarii cu coronavirus, inregistrandu-se astfel cel mai mare focar din afara Asiei. Peste 100 de imbolnaviri au fost inregistrate și cel puțin 10 orașe din nordul țarii sunt in carantina. Carnavalul de la Veneția și meciurile de fotbal au fost anulate. …