Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a sosit marti in Elvetia, dupa ce a transmis o serie de mesaje de unitate cu aliatii, in vederea unui tete-a-tete cu omologul sau rus Vladimir Putin, o intalnire care se anunta deosebit de delicata, relateaza AFP. Air Force One a aterizat marti, la ora locala…

- Kremlinul a incercat miercuri sa tempereze asteptarile in legatura cu prima intalnire a lui Joe Biden in calitate de presedinte al SUA cu omologul sau rus Vladimir Putin, programata pe 16 iunie, la Geneva, Elvetia.

- Anuntul ca va gazdui un summit prezidential SUA-Rusia luna viitoare a determinat orasul elvetian Geneva sa ia masuri organizatorice la viteza maxima, cu oficiali care deja de miercuri faceau pregatiri pentru a garanta ca securitatea va fi la cel mai ridicat nivel, noteaza DPA. Aproximativ…

- Anuntul ca va gazdui un summit prezidential SUA-Rusia luna viitoare a determinat orasul elvetian Geneva sa ia masuri organizatorice la viteza maxima, cu oficiali care deja de miercuri faceau pregatiri pentru a garanta ca securitatea va fi la cel mai ridicat nivel, noteaza DPA. Aproximativ…

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau rus Vladimir Putin urmeaza sa se intalneasca in curand la Geneva, in Elvetia, scrie publicatia elvetiana Tages-Anzeiger, care citeaza „surse de incredere”.

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau rus Vladimir Putin se vor intalni in Elvetia pentru primul lor summit, scrie cotidianul Tages-Anzeiger in editia de luni, citand 'surse de incredere', transmite Reuters. O misiune americana a sosit deja in avans la Geneva in acest…

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau rus Vladimir Putin se vor intalni in Elvetia pentru primul lor summit, scrie cotidianul Tages-Anzeiger in editia de luni, citand 'surse de incredere', transmite Reuters. O misiune americana a sosit deja in avans la Geneva in acest scop, adauga…

- In timp ce președintele Joe Biden și președintele Vladimir Putin se pregatesc pentru o potențiala intalnire fața in fața, oamenii lor din spate incearca sa descopere cea mai buna locație pentru ceea ce ar putea fi un summit istoric și tensionat, in egala masura. Au deja oferte de la cateva țari. Dar,…