Primarul municipiului Miercurea Ciuc, Korodi Attila, a prezentat, luni, o serie de masuri pentru intarirea sigurantei publice in oras, in contextul in care saptamana trecuta doua femei au fost batute, pe strada, de un grup de adolescente. El a sustinut cresterea numarului de patrule pe strazi, introducerea grupurilor de paza civila, dar si limitarea programului […] The post Masuri drastice pentru creșterea sigurantei publice intr-un oras din Romania: Mai multe patrule pe strazi, grupuri de paza civila si limitarea programului magazinelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…