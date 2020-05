Liberalii au discutat in sedinta Biroului Politic National (BPN) care s-a desfasurat marti in sistem videoconferinta despre masurile de relaxare dupa incetarea starii de urgenta. Potrivit unor surse liberale, presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a transmis ca dupa 15 mai se vor putea relua pescuitul de agrement si vanatoarea. De asemenea, au existat discutii despre posibilitatea deschiderii magazinelor mici cu "deschidere afara, in strada". Discutiile in BPN al PNL au vizat si accesul in cimitire. In acest context, ministrul de Interne, Marcel Vela, a transmis ca accesul in cimitire este…