Stiri pe aceeasi tema

- ​Ministerul Economiei a publicat, vineri, noi liste cu situația curenta a firmelor înscrise la ajutoarele de stat de la Masura 1 și Masura 2, din care se poate vedea stadiul plaților catre beneficiari, la zi, dupa deblocarea bugetului pe anul 2021. Citește mai departe și comenteaza pe…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andreea Moldovan a anunțat luni, 5 aprilie, la Digi24, intervențiile chirurgicale care nu reprezinta urgențe vor fi amanate, pentru resursele sa fie folosite pentru bolnavii COVID-19. Masura vine in contextul in care secțiile de Terapie Intensiva sunt suprasolicitate,…

- Mai mult, coordonatorii mai multor centre anti-COVID se plang ca personalul medical nu a fost platit și ca oamenii ar putea sa renunțe sa mai ia parte la campania naționala de vaccinare, conform sursei citate.Valeriu Gheorghița: "Sunt semnale pe care și eu le-am primit și le primesc in ședințele cu…

- ​Un numar de 21 de beneficiari și-au primit banii la Masusura 2 - granturi de capital de lucru de 2.000-150.000 de euro, în ultima saptamâna, conform situației la zi raportate, vineri, 12 martie 2021, de Ministerul Economiei. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Guvernul suedez a anuntat, miercuri, ca va reduce programul restaurantelor, barurilor si cafenelelor si ca va inaspri limitele privind numarul de persoane care pot intra in magazine, pentru a evita un al treilea val de pandemie de Covid-19, informeaza news.ro . Guvernul a anuntat ca va propune ca restaurantele…

- Guvernul a anuntat ca va propune ca restaurantele si cafenelele sa se inchida de la ora 8:30 p.m., incepind din 1 martie. Masura se adauga interdictiei in vigoare, de a nu mai servi alcool dupa ora 8:00 p.m. Numarul persoanelor care vor putea intra in magazine si malluri va fi restrictionat mai mult,…

- ​Am trecut de jumatatea lunii februarie fara un buget de stat aprobat pentru anul 2021 și plațile la ajutoarele de stat pentru firmele mici și mijlocii (IMM), PFA și alți beneficiari, de redresare din criza COVID-19, se fac „cu pipeta”. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ​Un numar de 16.488 de firme s-au înscris în perioada 3 decembrie 2020 - 28 ianuarie 2021, în jurul orei 14.15, la Masura 3- granturi de investiții de câte 50.000-200.000 de euro, din cadrul schemei de ajutoare de stat pentru redresarea IMM-urilor din criza COVID-19, Ministerul…