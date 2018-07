Stiri pe aceeasi tema

- Luni incepe Bucharest Jazz Festival. Timp de cinci zile, in Piata George Enescu, vor avea loc concert live, si timp de sapte zile alte evenimente conexe la clubul festivalului de la sediul ARCUB. Cea de-a saptea editie a festivalului (2-8 iulie) ii aduce la Bucuresti pe Jan Garbarek, Gonzalo Rubalcaba,…

- Meciul amical dintre selecționatele Argentinei și Israelului a fost suspendat din cauza escaladarii violențelor, amenințarilor și criticilor aduse lui Messi. Meciul ar fi trebuit sa aiba loc pe stadionul...

- „Cocosul de Hurezi”, cel mai mare targ de ceramica populara din Romania, care se desfasoara in acest an in perioada 1 – 3 iunie la Horezu, a fost vizitat de mii si mii de turisti – unii atrasi de faima evenimentului, altii cu gandul doar de a achizitiona ceramica. Organizatorii - Primaria Horezu si…

- Barbara Isasi, frumoasa solista a trupei Mandinga, s-a nascut și a trait in Madrid, dar a cunoscut succesul alaturi de trupa Mandinga, intocmai pe meleaguri romanești. Energica, cu un zambet molipsitor și sangre caliente, Barbara ne-a povestit ce a insemnat pentru ea mutarea in Romania și ne-a dezvaluit,…

- Grupul britanic Arctic Monkeys a lansat vineri un nou album de studio, ''Tranquility Base Hotel & Casino'' - al saselea din discografia sa - ce a fost salutat de criticii de specialitate pentru stilul sau inovator si pentru asumarea unor riscuri muzicale, dar criticat de o parte a fanilor,…

- Momente de panica la Instanbul! Inna (31 de ani) a ajuns de urgența la spital dupa ce scena pe care canta s-a prabusit, sambata seara (12 mai) Artista a postat o fotografie in care apare cu picioarele bandajate si si-a asigurat fanii ca se simte bine si isi va continua turneul pe care il sustine […]…

- Incident in timpul finalei Eurovision 2018. Un barbat a dat buzna pe scena in timp ce reprezentanta Marii Britanii canta!Incidentul a avut loc chiar cand reprezentanta Marii Britanie, SuRie, interpreta pe scena melodia Storm. La un moment dat, un barbat a dat buzna pe scena, el a alergat catre…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) și Kristyna Pliskova (26 de ani, 94 WTA ) vor juca miercuri in optimile de finala de la Madrid, in primul meci al zilei de pe arena Manolo Santana, de la ora 13:00. Liderul WTA a defilat pana in optimile de finala ale turneului Premier Mandatory de la Madrid. Organizatorii…