Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de vinuri Purcari Wineries (simbol bursier WINE) a anuntat marti ca cinci angajati ai subsidiarei sale, Vinaria Bostavan, din Republica Moldova, au fost spitalizati cu suspiciune de infectie SARS-CoV-2, fiind testati pozitiv la virus in timpul spitalizarii pe parcursul weekendului de…

- Mașinile cu sisteme alternative de propulsie au parte de o creștere lenta, dar constanta, a cotei de piața in Romania, insa luna martie a fost mai degraba una atipica din acest punct de vedere, potrivit celui mai recent raport al Asociației Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). Datele…

- O echipa de cercetatori a observat ca in țarile unde vaccinul BCG e obligatoriu, COVID-19 pare sa loveasca mai puțin puternic. E o ipoteza interesanta. Deși la ora actuala e doar o corelație și doar o analiza preliminara, mai multe studii o analizeaza deja in detaliu.COVID-19 s-a raspandit deja in aproape…

- Tinerii pot de asemenea sa fie infectați cu coronavirus și sa faca forme grave ale bolii., transmis specialiștii din cadrul Organizației Mondiale a Sanatații. Cazurile recent studiate arata ca pot exista infecții severe la toate categoriile de vârsta. „Tinerii nu sunt…

- Lime a anuntat ca isi suspenda serviciul de transport cu trotinete electrice din Statele Unite si din alte peste 20 de tari, in special europene, printre care si Romania, din cauza pandemiei de coronavirus, anunța Agerpres. „Deocamdata, sistam serviciul Lime pentru a ajuta oamenii sa ramana in siguranta,…

- Lime a anuntat ca isi suspenda serviciul de transport cu trotinete electrice din Statele Unite si din alte peste 20 de tari, in special europene, printre care si Romania, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Deocamdata, sistam serviciul Lime pentru a ajuta oamenii…

- Compania producatoare de echipament sportiv Nike Inc a anunțat duminica ca inchide toate magazinele sale din Statele Unite, Canada, Europa de Vest, Australia și Noua Zeelanda, intre 16 și 27 martie, anunța Reuters.Magazinele deținute de Nike in Coreea de Sud, Japonia, cea mai mare parte a…

- Mașinile electrice sunt modele pe care nu le vezi pe toate strazile din Romania, e adevarat. Dar nu se știe niciodata cand treci la așa ceva, daca n-ai facut-o deja. Se spune ca viitorul industriei auto e reprezentat de mașini electrice. Sunt modele care, in mare parte, dezvolta aceeași putere ca vehiculele…