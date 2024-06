Stiri pe aceeasi tema

- Aurora boreala a fost vizibila noaptea trecuta in Romania, ca urmare a unei furtunii geomagnatice puternice, și multe imagini impresionante cu fenomenul rar au aparut pe rețelele de socializare. Locuitorii din mai multe județe ale Romaniei au facut fotografii in care apare fenomenul și cum a fost el…

- O parte a internetului este plina de Iisus creat de programele de inteligența artificiala. Facebook este un rai pentru fermele de click-uri și are propriul sau tip de „Mantuitor“ AI. Meta nu numai ca nu a lansat inca etichete pentru a semnaliza conținutul creat de AI, dar acum promoveaza și imagini…

- In fiecare an, pe data de 9 septembrie am putea sa sarbatorim „Ziua nationala a bunicilor”. Propunerea legislativa aparține deputatului PNL din diaspora, Valentin Fagarasian, și a fost depusa la Camera Deputatilor. ”Bunicilor li se cuvine o recunoastere speciala pentru rolul esential pe care il au in…

- Primul ministru civil al Apararii , din Romania, in cabinetul Vacaroiu, Gheorghe Tinca, a incetat din viața astazi. Gheorghe Tinca avea 82 de ani. Era nascut pe 21 septembrie 1941, la București A fost diplomat de cariera, cu gradul diplomatic de ambasador, ocupand funcții de director, director general…

- Celebrul judecator pensionar Cristi Vasilica Danileț a fost in judecata de-a lungul timpului de toata familia, de la parinți, soție și pana la cele doua fiice. Ultima acțiune de acest fel dateaza din martie și este facuta chiar de catre fata cea mica a ex-judecatorului, Cristina Gabriela Danileț. Cristi…

- Șeful ANPC, Horia Constantinescu, susține ca piața romaneasca este plina de „pui ingalbeniți pentru a parea mai buni, impanați cu tulpini de salmonela periculoase”, un atentat serios la siguranța cetațenilor. Directorul general al ANPC mai afirma ca va informa absolut toate instituțiile care pot verifica…

- Președintele Consiliul Județean Ilfov, Hubert Thuma, așteapta propuneri venite din partea primarilor din județ care vor sa faca ceva pentru comunitațile lor. Președintele Consiliul Județean Ilfov, Hubert Thuma , le-a reamintit primarilor din județ ca ușa sa este deschisa mereu pentru edilii care vor…

- Intr-o postare de pe contul sau de Facebook , Elena Udrea susține ca directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) o saboteaza pe ministrul Alina Gorghiu . El cauta sa impiedice deținuții sa munceasca. „Este un lucru bun ca doamna ministru a Justiției a ințeles necesitatea și oportunitatea…