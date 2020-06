Maşinile abandonate pe drumurile şi în parcările publice vor putea fi ridicate Camera Deputaților, in calitate de Camera decizionala, a votat favorabil inițiativa senatorului USR Nicu Falcoi, care va permite degajarea mai rapida a drumurilor și parcarilor publice de mașinile abandonate, potrivit Euractiv.ro, preluat de Hotnews. Conform noii legislații, un vehicul va fi considerat abandonat daca a fost lasat pe drumuri/parcari publice mai mult de 6 luni fara ITP și asigurare RCA in vigoare, iar proprietarul nu a platit impozitul aferent. Perioada in care vehiculele pot ramane neutilizate in parcarile publice va fi scurtata de la 1 an la 6 luni, in timp ce definiția termenului… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

