Mașină răsturnată în șanț, în Timiș. O femeie a fost rănită Doua persoane au ajuns cu autoturismul in șanț, duminica. Accidentul a avut loc pe un drum județean din Timiș, iar o femeie, pasagera in mașina, a fost ranita. Incidentul din trafic s-a petrecut pe drumul județean dintre Buziaș și Sinersig. Barbatul, un șofer in varsta de 65 de ani, conducea dinspre stațiunea timișeana. A pierdut […] Articolul Mașina rasturnata in șanț, in Timiș. O femeie a fost ranita a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier in vestul țarii. Doua persoane au fost ranite, iar una dintre ele a ramas incarcerata intr-o mașina rasturata la ieșire din Arad. Incidentul s-a produs pe DN79, langa Cartierul Verde din Arad. Autoturismul este rasturnat in afara carosabilului, doua persoane fiind ranite. Una dintre…

- O femeie a fost accidentata de o mașina duminica seara pe șoseaua Dej-Bistrița, in zona localitații Cuzdrioara. Accidentul s-a produs in jurul orei 17,30, pe DN17. Pietonul, o femeie in varsta de 49 de ani din Cuzdrioara, s-ar fi angajat in traversarea neregulamentara a drumului, moment in care a fost…

- O femeie a fost accidentata de o mașina duminica seara pe șoseaua Dej-Bistrița, in zona localitații Cuzdrioara. Accidentul s-a produs in jurul orei 17,30, pe DN17. Pietonul, o femeie in varsta de 49 de ani din Cuzdrioara, s-ar fi angajat in traversarea neregulamentara a drumului, moment in care a fost…

- Ieri seara a avut loc un accident rutier, in urma caruia un barbat și-a pierdut viața, iar o tanara de 25 de ani a fost grav ranita. Accidentul a avut... The post Un motociclist a murit, iar o femeie a fost grav ranita in urma unui accident rutier appeared first on Renasterea banateana .

- Trei autoturisme au fost implicate intr-un carambol, in apropiere de Timișoara, la Dumbravița. Accidentul rutier s-a produs din pricina unui șofer ce nu a respectat distanța regulamentara fața de mașina aflata in fața sa. In incidentul de la Dumbravița a mai fost implicat un al treilea autoturism. Vina,…

- O femeie de 42 de ani a murit, iar doua persoane, intre care o fata de 14 ani, au fost ranite, dupa ce o remorca plina cu cartofi s-a rasturnat peste ele. Accidentul s-a produs in camp, in judetul Sibiu, in timp ce un tractor tracta trei remorci pline cu cartofi.

- Update! La fața locului a fost solicitat și un echipaj SMURD de terapie intensiva mobila, care a constatat decesul victimei. Mașina rasturnata pe un drum din Argeș! Femeie de 28 de ani, inconștienta. Accidentul s-a produs pe DJ 659A – Parvu Roșu – Suseni. Din primele informații, o femeie de 28 de ani…

- Mașina rasturnata pe un drum din Argeș! Femeie de 28 de ani, inconștienta. Accidentul s-a produs pe DJ 659A – Parvu Roșu – Suseni. Din primele informații, o femeie de 28 de ani este inconștienta. La fața locului intervin un echipaj cu o autospeciala și un echipaj SAJ.