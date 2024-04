Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 31 de ani a murit, luni, dupa ce a cazut de la etajul 11 al unui bloc din Capitala. Politistii incearca sa stabileasca acum ce s-a intamplat. Potrivit unor surse judiciare este vorba despre o femeie, nascuta in Iran, care a cazut de la etajul 11 al unui bloc de pe Bulevardul […] The post…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Buzau au retinut pentru 24 de ore un barbat de 53 de ani, din Buzau pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie.Din cercetarile efectuate s-a stabilit ca, in seara de 15 martie, banuitul, in urma unor discutii in contradictoriu…

- Un barbat a fost arestat dupa ce a agresat și amenințat cu moartea o femeie in București. El s-a urcat pe capota mașinii in care ea se baricadase și a inceput sa loveasca parbrizul cu picioarele.

- Un barbat de 28 de ani a cazut de la etajul 4 al unui bloc de locuit. Incidentul a avut loc sambata noaptea, pe 10 martie. Unul dintre prietenii victimei a dezvaluit, pentru UNIMEDIA, ca victima se certase cu iubita cateva zile mai devreme și avea o stare emoționala precara.

- Un barbat cu handicap locomotor din Arad a decedat, luni dimineata, dupa ce a cazut de la etajul 7 al locuintei sale, familia considerand ca a fost un accident, pentru ca victima s-ar fi aplecat prea mult peste pervazul ferestrei, potrivit Agerpres. Incidentul a avut loc in cartierul Aurel Vlaicu,…

- ”La data de 1.02.2024, in jurul orei 07:20, politistii timisoreni au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat in varsta de 37 de ani, ar fi cazut in gol, de la o inaltime de 7 metri, din parcarea unei complex comercial, din Piata Consiliul Europei din Timisoara”, a transmis IPJ Timis.Potrivit…