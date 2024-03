Tânără rănită! Accident pe drumul care leagă Lugojul de Buziaș O tanara, in varsta de 20 de ani, a fost ranita intr-un accident produs, vineri seara, pe drumul care leaga Lugojul de Buziaș. „Un barbat in varsta de 70 de ani a condus un autoturism pe raza localitații Sinersig, dinspre municipiul Lugoj inspre orașul Buziaș, iar la un moment dat, in dreptul intersecției cu DC 142, a pierdut controlul asupra autoturismului și a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un tanar in varsta de 21 de ani. In urma impactului a rezultat o victima, respectiv o tanara in varsta de 20 de ani, pasagera in autoturismul condus de tanarul de 21… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

