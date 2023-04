Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile vor sa schimbe regulile dupa care se vor putea vinde mașinile. Potrivit unui proiect de lege, ajuns acum la votul decisiv al deputaților, cumparatorul unei mașini va trebui sa primeasca de la vanzator un document eliberat de Registrul Auto Roman care va cuprinde informații legate de numarul…

- Coaliția PSD-PNL-USR vrea, prin lege, sa renunțam la mașina proprie in favoarea transportului public și sa nu circulam prea mult și prea departe de casaDe-acum, ceea ce era numita „teoria conspirației” devine realitate in Romania. Un proiect de lege „privind mobilitatea urbana durabila” inițiat de…

- Peste 50 de angajati ai unei institutii din Romania sunt „handicapati” in acte. Un orb conduce masina institutiei Peste 50 de angajați ai unei instituții din Vaslui sunt „handicapați” cu acte in regula, adica poseda certificate de handicap, pentru diverse dizabilitați, in frunte cu directorul.Din pacate…

- „Lacomia e buna” in filmele din secolul trecut. Tinerii antreprenori din ziua de azi nu mai seamana cu Gordon Gekko, „jucat” de Michael Douglas in filmul „Wall Street” din 1987. „Nu vreau sa-mi educ copiii in cultul lacomiei și al banilor”- spune acum Gregoire Vigroux, un antreprenor francez stabilit…

- ProCredit Bank lanseaza creditul verde ProGreen Auto destinat persoanelor fizice care doresc sa achiziționeze o mașina noua, full electrica sau de tip plug-in hibrid. Noul produs face parte din oferta de credite verzi ProGreen, conceputa pentru a sprijini clienții ProCredit Bank in realizarea de investiții…

- Selly se bucura acum de o vacanța in Emiratele Arabe Unite. Impreuna cu Smaranda Știrbu, iubita lui, tanarul vlogger de succes a vizitat deja Dubaiul, dar a mers și in Abu Dhabi. In urma cu cateva zile, Selly și iubita lui s-au imbarcat intr-un avion cu destinația Dubai. In aproximativ cinci ore, indragostiții…

- Patru din zece romani sunt de parere ca sistemul hibrid de lucru va domina anul 2023, cu 3-4 zile pe saptamana de munca la birou, in timp ce un sfert mizeaza pe munca doar de la locul de munca, reiese dintr-un sondaj realizat de unul dintre cei mai importanti dezvoltatori pe segmentul de birouri. Potrivit…

- In momentul de fața, daca nu platiți factura la curent, veți ramane fara lumina, neplatind pentru internet, veți ramane fara cablu și Wi-Fi, dar va puteți imagina ca, daca nu platiți ratele pentru mașina, veți merge pe jos iar autoturismul se va bloca?! Prima mașina prezenta in Romania care se bocheaza…