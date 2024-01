Mașină în flăcări, în județul Mureș Pompierii Detașamentului Reghin au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la nivelul unui autoturism in localitatea Ideciu de Sus. Potrivit unui comunicat al ISU Mureș, la fața locului s-a deplasat un echipaj de stingere, care a constatat faptul ca incendiul se manifesta mocnit la nivelul compartimentului motor, fara propagare la alte elemente de construcție ale [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

