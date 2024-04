Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii județeni au aprobat vineri, 22 martie, intr-o ședința ordinara de lucru, documentația tehnico-economica pentru realizarea investiției „Imbracaminte bituminoasa ușoara pe DJ 134 Fantanele – Vețca, județul Mureș", faza Proiect Tehnic, precum și valoarea totala a investiției, de 9.266.649 de…

- Comuna Deda, județul Mureș, are incepand de saptamana trecuta o aplicație dedicata turiștilor, dupa ce la inceputul anului 2023 localitatea a fost declarata stațiune turistica de interes local. Astfel, aplicația Deda Turism reunește toate informațiile obiective turistice, traseele montane și locuri…

- La data de 21 februarie, polițiștii din cadrul Secției 11 Poliție Rurala Tarnaveni au fost sesizați, prin plangere, despre faptul ca la data de 20 februarie, din fondul forestier din comuna Bagaciu, au fost taiați și sustrași noua arbori esența salcam. "In urma activitaților investigativ-operative,…

- Aproximativ 50 de posturi noi au fost aprobate de Ministerul Educației iar o parte au fost deja ocupate. Acestea au fost necesare atat pentru acoperirea lipsurilor din sistem, cat și ca urmare a apariției unor situații noi dupa inceperea anului școlar. Dintre acestea, cele mai multe sunt de psihologi…

- Ministerul Apararii – Unitatea Militara (UM) 02444 Sibiu a atribuit, in data de 9 ianuarie 2024, societații Megavox Proiect SRL Cluj Napoca, un contract in valoare de 7.317.522 de lei (aproximativ 1,5 milioane de euro), fara TVA, care prevede efectuarea de lucrari de proiectare și de execuție in cadrul…

- Potrivit datelor Institutului Național de Sanatate Publica, județul Brașov se afla pe primul loc in țara, cu aproape 800 de cazuri de rujeola inregistrate de la inceputul anului trecut și pana in prezent. Urmeaza județul Mureș cu 776 de cazuri, dintre care o parte ajung in spital. Cele doua clinici…

- Elevii și preșcolarii din 450 de unitați de invațamant vor beneficia și in acest an de Programul „Masa calda". Proiectul a fost inclus in Programul Național „Masa sanatoasa" și a fost aprobat de Guvern. Beneficiarii programului sunt preșcolari și elevi din comunitați cu risc de excluziune și abandon…

- Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva a infiintat anul trecut 55 de trasee educative la nivelul directiilor silvice judetene, care au fost parcurse deja de peste 35.000 de elevi, potrivit datelor anuntate de administratorul padurilor aflate in proprietatea publica a statului. Aceste trasee au…