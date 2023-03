Mașina de produs cutremure a lui Nikola Tesla Celebru pentru studiile și invențiile legate de electricitate și energie, Nikola Tesla a gandit și un sistem menit sa produca cutremure. Prestigioasa revista americana Forbes i-a acordat atenție in urma cu trei ani și merita discutat din nou in contextul cataclismului din Turcia – Siria și a evenimentelor recente din Oltenia. Cu o mențiune extrem de importanta: mașinaria imaginata de Tesla nu s-a dovedit a fi funcționala. Tesla (foto) a ramas in istorie prin dezvoltarea sistemului de curent alternativ, facand posibila transmiterea energiei electrice pe distanțe mari. A lucrat, de asemenea, la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rudele și familiile victimelor naufragiului mortal au sosit marți (28 februarie) la sala de sport Pallamilone din Crotone pentru a identifica cadavrele celor dragi, intrebandu-se revoltați: „ Nu erau oameni?”. „ Poliția ne-a aratat pozele și ne-a spus :”Este familia ta?”, iar noi ar trebui sa dam un…

- Fostul deputat Marius Marinescu s-a aflat in fața unui bloc cu bulina de langa Gara de Nord pentru a avertiza asupra pericolului care ii pandește pe locatari„Suntem langa Gara de Nord, la un bloc care este locuit de circa 1000 de suflete, un bloc cu bulina roșie care are 6 scari și 9 etaje, un bloc…

- In acest context este de precizat ca si Romania a fost zguduita zilele trecute de cateva cutremure. In ziua de 18 Februarie 2023, la ora 10:30:50 ora locala a Romaniei , s a produs in Oltenia, Gorj un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.7, la adancimea de 10km. Cotidianul ZIUA de Constanta a derulat…

- Un raport fals despre un cutremur iminent in Renania de Nord-Westfalia a ținut cateva mii de oameni in aer liber, miercuri seara. Avertizarea s-a raspandit prin intermediul rețelelor de socializare, in special in comunitatea romaneasca, au declarat polițiștii din mai multe orașe, citați de Focus.Forțele…

- O stire falsa despre un cutremur iminent in noaptea de marti spre miercuri, raspandita pe retelele de socializare, i-a alarmat pe multi locuitori din landul Renania de Nord – Westfalia din vestul Germaniei, care si-au parasit locuintele si au telefonat la statiile de politie locale, informeaza DPA,…

- Un barbat care conducea un camion inchiriat de la compania U-Haul a lovit luni, 13 februarie opt persoane in districtul Brooklyn din New York, in timp ce incerca sa fuga de poliție, informeaza Reuters . Ulterior, ofițerii au reușit sa opreasca vehiculul, care a intrat in derapaj, și sa-l aresteze pe…

- Politia turca a retinut 37 de utilizatori ai media sociale pentru materialele difuzate despre cutremurele de luni, care au devastat regiuni din Turcia si Siria, informeaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Politia turca a retinut cel putin 18 persoane si a arestat cinci pentru ceea ce a descris ca fiind "postari provocatoare" pe retelele sociale despre cutremurul din Turcia, relateaza The Guardian, care citeaza un tweet al fortelor de ordine. Anterior, serviciul de monitorizare a internetului NetBlocks…