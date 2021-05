Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galați rutier au descoperit și reținut, in aceasta dimineața, la controlul de frontiera, un autoturism marca Audi S8 (din 2013), care a fost declarat ca fiind furat din Germania. Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera…

- Politistii de frontiera impreuna cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu au descoperit 13 tone de deșeuri de aluminiu intr-un camion care le transporta ilegal din Bulgaria catre o societate comerciala din județul Calarași, informeaza Poliția de Frontiera, citata de Digi 24 . Politistii de frontiera…

- Politistii si inspectorii vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galati-port au descoperit, miercuri, la bordul unei nave sub pavilion Ucraina, ascunse in compartimentul destinat depozitarii vopselurilor, 9.000 de tigarete, de diferite marci, de provenienta Serbia, informeaza Serviciul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu, impreuna cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Giurgiu, au descoperit, in urma unui control efectuat unui ansamblu rutier, 10 tone deșeuri din sticla, pentru care șoferul nu a putut prezenta documente de transfer conform…

- Ieri, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de poliție Buzau, au reținut un barbat in varsta de 43 de ani, din municipiul Buzau, pentru infracțiuni la regimul rutier. „Șoferul a fost depistat de polițiști in timp ce conducea autoturismul pe DN2E85, in localitatea Gura Calnaului, iar in momentul…

- Un tanar a fost prins de polițiștii din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea – ITPF Sighetu Marmației in timp ce incerca sa intre in Romania cu o mașina furata de 50.000 de euro, care figureaza ca fiind semnalat furat din Cehia, informeaza un comunicat al instituției, citat de digi24 . Pe…

