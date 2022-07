Stiri pe aceeasi tema

- Cazurile au crescut considerabil in ultima perioada, iar autoritațile se gandesc deja la noi masuri pentru prevenirea virusului. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a discutat despre strategia Guvernului pentru eventualele restricții cu privire la valul 6 de COVID-19. Iata daca va fi obligatorie…

- Toate persoanele vor fi oblligate, de vineri, sa poarte masca in spațiile inchise din Cipru, a anunțat ministrul sanatații Michalis Hadjipantela, citat de Reuters. Masura a fost implementata dupa ce experții in sanatate au avertizat privind creșterea numarului de cazuri din cauza neluarii precauțiilor…

- MINI-VAL… Ministrul Sanatații anunța ca masca de protecție va fi obligatorie in spitale. Purtarea maștii de protecție in interiorul unitaților medicale este inclusa in legislația privitoare la protecția pacienților in spitale. De aceea, Alexandru Rafila i-a informat pe reprezentanții direcțiilor de…

- Masca redevine obligatorie in spitale, pentru moment, insa ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila recomanda masca si in autobuz sau avion in urmatoarea perioada, mai ales ca numarul cazurilor de Covid-19 a inceput sa creasca din nou. Rafila a transmis astazi, 4 iulie, ca mastile de protectie vor fi…

- Israelul, care se confrunta in ultimele saptamani cu o crestere exponentiala a numarului de cazuri de infectare cu coronavirus, ia in calcul reintroducerea restricțiilor anti-COVID. Dupa Germania, si autoritatile israeliene vor sa revina la obligativitatea purtarii mastii de protectie, potrivit romaniatv.net…

- Purtarea mastii este suspendata in Grecia in spatii inchise incepand de miercuri pentru cel putin trei luni, relateaza Hotnews . Cu exceptia transportului urban, metrou, tramvai și autobuz, a caselor de batrani și spitalelor, purtarea mastii pentru protectie impotriva COVID-19 nu mai este obligatorie…

- Italienii nu vor mai avea nevoie de permis sanitar si vor putea renunta la masca de protectie incepand de la 1 mai in baruri, restaurante si la birou, purtarea acesteia ramanand insa obligatorie in mijloacele de transport in comun si la cinematograf. In Italia a fost ridicata obligativitatea purtarii…

- Italienii nu vor mai avea nevoie de permis sanitar si vor putea renunta la masca de protectie incepand de la 1 mai in baruri, restaurante si la birou, purtarea acesteia ramanand insa obligatorie in mijloacele de transport in comun si la cinematograf, informeaza vineri AFP. Ministrul italian al sanatatii,…