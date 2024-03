Vlăduța Lupău va deveni din nou mamă. “Ce mare binecuvântare!” Vladuța Lupau va deveni din nou mama, a anunțat artista. Cantareața de muzica populara este insarcinata pentru a doua oara și este in culmea fericirii. Anunțul fericit a fost facut intr-un mod emoționant, atat in cadrul unui concert de excepție, cat și prin intermediul platformelor sale de socializare, unde a impartașit o fotografie frumoasa ce […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol: romanialibera.ro

- Vladuța Lupau a anunțat ca este gravida chiar pe scena de la Sala Palatului unde a susținut un concert alaturi de ANDRA. Practic va fi al doilea copil al artistei, dupa IAIR. La 33 de ani, Vladuța Lupau are o cariera de succes și o familie frumoasa, iar de curand, a anunțat ca va deveni mama din nou.…

- Zi speciala pentru Vladuța Lupau. Artista se pregatește de venirea pe lume a celei de-a doua minuni din viața ei, caci este insarcinata din nou. Cantareața a pregatit un moment special in cadrul concertului de la Sala Palatului, atunci cand a dat vestea cea mare.

