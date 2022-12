MASACRU în Turcia. O explozie într-un restaurant a ucis 7 oameni, printre care 3 copii! Drama in lant in Turcia. Explozia a avut loc intr-un restaurant situat intr-o zona aglomerata. O canistra de gaz a explodat, iar in urma deflagrației au murit 4 adulți și 3 copii. Alte cinci persoane au fost ranite, iar una dintre ele este in stare critica. Personalul a vrut sa inlocuiasca o butelie oncluziile inițiale […] The post MASACRU in Turcia. O explozie intr-un restaurant a ucis 7 oameni, printre care 3 copii! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Explozia a avut loc intr-un restaurant situat intr-o zona aglomerata din vestul Turciei. O canistra de gaz a explodat, iar in urma deflagrației au murit 4 adulți și 3 copii. Alte cinci persoane au fost ranite, iar una dintre ele este in stare critica, relateaza The Washington Post. Poliția a reținut…

