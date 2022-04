Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 58. Este Vinerea Mare, iar un armistitiu nu se intrevede intre Rusia si Ucraina, doua tari ortodoxe in plin razboi si in prag de Paste. Volodimir Zelenski a cerut excluderea Rusiei din FMI si Banca Mondiala. Ministrul ucrainean de

- Razboi in Ucraina, ziua 58. Este Vinerea Mare, iar un armistitiu nu se intrevede intre Rusia si Ucraina, doua tari ortodoxe in plin razboi si in prag de Paste. Volodimir Zelenski a cerut excluderea Rusiei din FMI si Banca Mondiala. Ministrul ucrainean de

- Razboi in Ucraina, ziua 58. Este Vinerea Mare, iar un armistitiu nu se intrevede intre Rusia si Ucraina, doua tari ortodoxe in plin razboi si in prag de Paste. Volodimir Zelenski a cerut excluderea Rusiei din FMI si Banca Mondiala. Ministrul ucrainean de

- Friptura de miel, fie ca este gatita la cuptor sau la gratar, este unul dintre cele mai așteptate preparatele de Paște 2022. De aceea, ți-am pregatit doua rețețe delicioase, care ii vor incanta chiar și pe cei mai mofturoși musafiri.

- Este Joia Mare, astfel ca mai sunt doar cateva zile pana la Sfanta Zi de Paște! Recent, Patriarhul Daniel a transmis populației din Romania un mesaj de-a dreptul emoționant, facand referire la zilele pe care le traim in aceste momente. Iata ce a scris Inalt Prea Sfințitului Patriarh Daniel!

- Daca nu consumați carne de miel in ziua de Paște, atunci aveți o alta alternativa, carnea de pui. Va prezentam patru rețete savuroase de stufat din pui in diferite combinații. Cele mai gustoase preparate pentru masa de sarbatori.

- In Saptamana Mare și de Paște gospodinele pregatesc pasca cu aluat, una dintre cele mai iubite prajituri ale romanilor. Descopera in randurile de mai jos o rețeta tradiționala de pasca cu aluat, inspirata din bucataria specialiștilor.

- Romanii adora cozonacul, iar deseori il prepara chiar și cand nu este o sarbatoare. Desigur ca este nelipsit de pe mesele festive atunci cand este cazul, iar gospodinele iau cu asalt carțile de rețete lasate in urma de bunici sau mame. Ce greșeala au descoperit in diferite rețete? Multe dintre ele nu…