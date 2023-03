Masa caldă în şcoli se tranformă în „Survivor”. Ce a găsit o elevă din Sălaj în farfurie A fost demarata o ancheta la o școala din Salaj, dupa ce o fetița a gasit in farfuria sa un vierme. In plus, mai mulți copii s-ar fi plans parinților ca mancarea de la școala nu este prea buna. In ziua in care a fost gasit viermele in farfuria cu mancare, toate cele 250 de […] The post Masa calda in scoli se tranforma in "Survivor". Ce a gasit o eleva din Salaj in farfurie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O eleva a fost umilita de profesoara de matematica in fața clasei. Bunica adolescentei face acuzații grave impotriva femeii. Copila ar fi fost pusa sa iși ceara scuze in genunchi in fața cadrului didactic.

- Surprize neplacute pentru elevii din comuna Roșia Montana. Ei au primit, luni, prin programul „Masa calda in școli”, paine cu mucegai din partea furnizorului. Viceprimarul a vorbit cu furnizorul, care i-a comunicat ca el cumpara painea, nu o produce. Snitelul de langa paine ar fi fost in regula Pe langa…

- Deputatul PNL de Bistrița-Nasaud, Morar Olivia, a participat la o discuție cu membrii ai PNL Sector 1 despre abuzul emoțional in școli. „Am discutat despre cariera și modul in care școala influențeaza alegerea drumului profesional in viața, precum și rolul fundamental al autocunoașterii. De asemenea,…

- Am semnat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației un nou CONTRACT DE FINANȚARE in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), componența 10 -Fondul Local. Valoarea totala a proiectului: 7.902.459,54 lei. Obiectul contractului de finanțare : 1. REABILITARE ȘI MODERNIZARE…

- 30 ianuarie este declarata Ziua Internaționala pentru Nonviolența in Școala. Pentru marcarea acestei zile, polițiștii din cadrul inspectoratului au desfașurat o serie de activitați informativ – preventive in unitați de invațamant preuniversitar (ciclul primar, gimnazial și liceal), sub sloganul „Ia…

- Sarah Dociu, o eleva de 11 ani de la Școala „Spiru Haret” din Bacau, a inițiat o licitație umanitara pentru Daniela, fetița de 3 ani bolnava de cancer, care are nevoie urgenta de o intervenție medicala, in Italia. Daniela este fiica profesorului de istorie Andrei Batrinu. Sarah liciteaza un tablou pictat…

- Incepand din 9 ianuarie, prima zi de școala din 2023, 564 de elevi și preșcolari din Blaj primesc, in fiecare zi, pana la finalul anului școlar 2022/2023, cate o masa calda și fructe, in cadrul programului-pilot „Masa calda in școli”, finanțat de Guvernul Romaniei. Bugetul alocat este de 593.000 de…

- UPDATE: Potrivit unui comunicat al IPJ Bacau, tragedia s-a petrecut dupa ce eleva a avut o cearta cu mama sa. La data de 13 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 1Poliție Bacau au fost sesizați prin 112, de catre o femeie de 41 de ani, din localitate, despre faptul ca, fiica sa minora, de 13…