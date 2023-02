Stiri pe aceeasi tema

- Noul președinte al Braziliei, Luiz Lula da Silva, a verificat situația principalelor instituții din capitala țarii, dupa ce acestea au fost devastate de susținatorii fostului președinte Bolsonaro. In seara zilei de duminica, 8 ianuarie 2023, Lula da Silva se afla la Brasilia. Anterior, el fusese la…

- Presedintele american Joe Biden a apreciat ca Vladimir Putin cauta "o gura de aer" prin lansarea unui armistitiu de 36 de ore in Ucraina cu ocazia sarbatorii de Craciun dupa calendarul iulian, a declarat joi presedintele american Joe Biden jurnalistilor la Casa Alba, raspunzand astfel la intrebarea…

- Locuitorii Kievului sunt optimiști in ceea ce privește perspectivele calatoriei președintelui ucrainean Volodymyr Zelenski in Statele Unite miercuri (21 decembrie). Zelenski se deplaseaza la Washington pentru a se intalni miercuri cu președintele Joe Biden și a se adresa Congresului, in prima sa calatorie…

- Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a fost vazut miercuri (21 decembrie) in gara din orașul Przemysl din sudul Poloniei, in drum spre SUA, au aratat imagini difuzate de postul privat TVN. Imaginile il arata pe Zelenski mergand impreuna cu un grup de barbați in uniforme militare și stand intr-un…

- Oameni indoliați din provincia nordica Diyala din Irak au participat marți (20 decembrie) la o procesiune funerara pentru opt civili irakieni care au fost impușcați de persoane inarmate luni (19 decembrie). Poliția a spus ca atacurile au avut loc in satul Albu Bali din orașul Khalis, la aproximativ…

- Statele Unite si Rusia au efectuat un schimb de detinuti, in cadrul caruia baschetbalista americana Brittney Griner, incarcerata in Rusia pentru posesie de droguri, a fost predata catre SUA in schimbul traficantului rus de arme Viktor Bout, au anuntat oficial Washingtonul si Moscova, potrivit Reuters.…

- Asia de Sud-Est a primit sambata un nou membru surpriza venind din cealalta parte a lumii, Columbia, cel putin pentru moment, in urma unui lapsus al presedintelui american Joe Biden, comenteaza France Presse. „Tin sa multumesc premierului pentru leadership-ul Columbiei la presedintia ASEAN”, a declarat…

