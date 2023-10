Stiri pe aceeasi tema

- Un tata din Israel a facut marturisiri cutremuratoare, dupa ce fiica lui a fost ucisi de militanții Hamas. Cu lacrimi in ochi, barbatul s-a bucurat in momentul in care a aflat ca fetița a murit, declarand ca e moartea este o binecuvantare și ca mai bine mori decat sa ajungi ostatic.

- Razboiul pornit in Israel de militanții Hamas face tot mai multe victime. Un barbat in varsta de 22 de ani a fost ucis intr-un mod barbar, insa a reușit sa salveze viața a doua fete, in Israel, dupa ce i-ar fi infruntat pe militanții Hamas.

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, originar din Palestina, și-a exprimat indignarea și dezaprobarea fața de conflictul devastator dintre Israel și gruparea terorista Hamas, subliniind ca violența care a dus la pierderea de vieți nevinovate nu poate avea nicio justificare…

- Aproximativ 1.500 de cadavre ale unor militanți Hamas au fost gasite in Israel și in jurul Fașiei Gaza, a anunțat marți armata, care a bombardat enclava palestiniana cu lovituri aeriene, transmite G4media.ro . „Aproximativ 1.500 de cadavre ale militanților Hamas au fost gasite in Israel și in jurul…

- O reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la situatia din Orientul Mijlociu si problema palestiniana va avea loc duminica, in urma violentelor dintre Israel si Hamas.

- Legitimat la Hapoel Beer Sheva, mijlocașul Antonio Sefer (23 de ani) este afectat puternic de situația din Israel, unde organizația palestiniana Hamas a lansat un atac militar, lansand peste 5.000 de rachete la primele ore ale dimineții. Jucatorii straini din Israel au primit interdicție din partea…