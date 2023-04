Despre orașul ucrainean Bahmut se spune ca este „Iadul pe pamant”, „orasul in care nu exista loc viu” sau „cel mai fierbinte loc din lume”. Asa este descris Bahmutul, localitatea din Estul Ucrainei in care se duc cele mai crancene lupte intre trupele ucrainene, care incearca sa isi apere tara, si trupele rusesti, interesate sa acapareze noi teritorii. Descrierile apartin unor tineri soldati ucraineni care au trait, teroarea confruntarilor de la Bahmut, care au iesit de pe linia frontului fiind in prezent la Kramatorsk. Orasul Bahmut, aflat la 55 de kilometri Est de Kramatorsk, este considerat…