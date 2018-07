Mărturia unei romance (fragment) Trebuie spus ca nici dincolo nu umbla cainii cu covrigi in coada. Prin serviciul pe care-l am in Spania, stau de vorba in permanenta cu romanii. Unora le merge bine. Altii imi marturisesc ca lucreaza de cativa ani si n-au reusit sa stranga un ban. Doar traiesc decent, isi fac vacantele de o luna pe an in Romania. Nu mai vorbesc de cei care din vina lor, fiindca sunt sedusi de tentatii urate, se cufunda zi de zi in mize (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

