Martorii Covidului Nu de puține ori am ramas cu impresia ca, atunci cand se refera la așa-zisa pandemie de COVID 19, foarte multe persoane se raporteaza ca la un fel de religie; sunt chiar multe autoritați care despart populația in cei care „cred” și cei care „nu cred” in COVID. Putem vorbi, așadar, despre un „cult” al […] Articolul Martorii Covidului apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 28 august a.c., politistii Biroului Rutier Bacau au identificat un barbat care, la data de 22 august. a.c., urmare a efectuarii gresite a manevrei de mers inapoi, a avariat un autoturism. In fapt, in dimineata zilei de 22 august a.c.,politistii au fost sesizati ca un autoturism…

- Balconul unui apartament situat la etajul zece al unui bloc de pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Bacau a luat foc. S-au deplasat 2 autospeciale cu apa și spuma, 1 autospeciala de lucru și salvare de la inalțime, 1 echipaj SMURD, 3 autospeciale de prima interventie și comanda, 17 pompieri militari.…

- O investiție de zeci de mii de euro risca sa se piarda, din cauza unor neclaritați aparute in privința unei proprietați. Este vorba de un proiect Start Up Nations, demarat de un localnic din Oncești. Omul a vrut sa-și deschida o fabrica de panificație in localitatea natala, dar demersul lui s-a oprit…

- Gata! La o țigare și-un clasic șpriț guvernamental s-a stabilit ca vor incepe cursurile școlilor pe 14 septembrie (a.c.). Dupa șpriț, premierul și ai sai, supervizați doct de la Cotroceni, au ținut sa precizeze – voalat, dar… fara dubii – ca actorii școlii sunt bețivii și cobaii. Nu vor fi majorate,…

- Om de-al locului, din satul Bolovaniș, Valentin Haineala nu ar concepe nicicand sa traiasca in alta parte. Iubește oamenii și plaiurile natale și cauta in fiecare zi soluții pentru ca sa le fie mai bine. Pentru el nu exista „nu se poate”, iar fiecare obstacol intalnit il ambiționeaza și mai mult. De…

- La data de 17 august a.c., in jurul orei 13.00, politistii Postului de Politie Horgesti au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Politistii s-au deplasat imediat la fata locului si au constatat ca un tanar de 24 ani, din comuna Horgesti, in timp ce conducea…

- Eroii cazuți in luptele din Primul Razboi Mondial pe frontul complex al zonei Oituz au fost comemorați și in acest an, chiar in condițiile impuse de pandemia de Covid-19, sambata, 15 august, la trei dintre cimitirele in care zac osemintele lor. Evenimentul a avut loc, ca in fiecare an, in ziua in care…

- De numele sau se leaga cea mai mare performanța din intreaga existența a Clubului Sportiv Școlar Bacau: titlul de campioana mondiala la triplusalt, junioare 2, cucerit in 2015 de Georgiana Aniței. Antrenorul Cristi Nemțeanu a fost cel care a descoperit- pe Geo pe vremea cand aceasta alerga prin cartierul…