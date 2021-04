Stiri pe aceeasi tema

- Duminica in tara cerul va fi variabil. La Briceni si Soroca va fi cel mai frig, acolo unde se anunta mius un grad. La Balti si Orhei se asteapta un grad. la La Tiraspol meteorologii anunta trei grade, iar la Leova, Cahul si Comrat vor patru grade Celsius.

- Premierul Florin Citu a convocat o sedinta de guvern la ora 13.30, iar de la ora 14.00 va face declaratii de presa, anunta Guvernul. Guvernul se reuneste vineri intr-o sedinta de guvern extraordinara. Premierul Cițu a cerut explicatii pentru a afla ce anume a condus la incendiul de la insitutul Matei…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) anunta semnale de revenire pe pietele financiare globale, dupa ce in luna ianuarie 2021, contagiunea a scazut usor, ca urmare a introducerii programului de vaccinare in Uniunea Europeana, care a contribuit la reducerea incertitudinii si a generat un climat…

- Astazi, de Ziua Serviciului de Protecție și Paza de Stat, SPSS implinește 29 ani de la fondare. Cu aceasta ocazie, Serviciul de Protecție și Paza de Stat informeaza ca a inițiat un șir de anchete de serviciu in vederea stabilirii unor pretinse acțiuni ilegale admise in perioada anilor 2019-2020. Totodata,…

- Ministrul Mediului Tanczos Barna a declarat ca va incepe demersurile pentru o cercetare oficiala a cauzelor poluarii din Capitala dupa ce acuza ca nu a gasit la minister nicio analiza in acest sens.

- Compania AQUASERV S.A. Sucursala Ludus anunta consumatorii ca, pentru remedierea unor avarii aparute pe reteaua de distributie, se sisteaza furnizarea apei potabile in data de 25.01.2021 intre orele 08:00-15:00 (estimare), in urmatoarele zone: •Ludus – strada Bradului, Garofitei,Ghioceilor, Libertatii,…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a transmis, vineri, ca, avand in vedere scaderea numarului de doze de vaccin primite de Romania in 18 ianuarie, exista o diferenta intre numarul de doze de vaccin disponibile si numarul de persoane programate in urmatoarele trei saptamani.

- Clauza de decontare directa ar putea deveni obligatorie la cumpararea politei RCA, ceea ce va reduce numarul nemultumirilor și reclamatiilor si va contribui la cresterea gradului de constientizare a rolului politei de asigurare RCA, dar in acelasi timp aduce o crestere a prețului. Citește…