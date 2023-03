Martie, o lună de campanie pentru igiena dentară și prevenirea cariilor In luna martie, Ministerul Sanatații prin Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) desfașoara campania ”Cu un zambet mai aproape de sanatate”, care are ca scop igiena dentara și tratamentul precoce al potențialelor probleme dentare. Conform Organizației Mondiale a Sanatații, peste 530 de milioane de copii sufera de carii dentare netratate ale dinților primari (dinții de lapte) și 796 de milioane de persoane sunt afectate de boli parodontale. Potrivit INSP, caria dentara reprezinta cea mai raspandita boala netransmisibila și se coreleaza la copii cu modele de creștere nefavorabile, reprezentand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

