- Amenzile date in perioada de urgența mai pot fi contestate doar pana in data de 2 iunie. 300.000 de romani au primit amenzi in valoare de 130 de milioane euro. In baza deciziei CCR, instanta de judecata va anula procesele-verbale de contraventie. Cei care au platit deja amenzile iși vor putea…

- 2 iunie este ultima zi in care pot fi contestate amenzile date pentru nerespectarea restricțiilor impuse in perioada de urgența. Deși au fost declarate neconstituționale, acestea pot fi anulate doar daca sunt contestate in instanța.Citește și: Premierul, AMENDAT dupa poza devenita virala:…

- Ziarul Unirea Un barbat din Alba iși ajuta concetațenii la depunerea contestațiilor pentru amenzile primite in perioada starii de urgența, dar și sa iși gaseasca un loc de munca Ciprian Bogdan, aiudeanul care a distribuit 500 pachete cu alimente pe timp de pandemie și in perioada starii de urgența,…

- In urma deciziei luate de Curtea Constituționala a Romaniei, amenzile aplicate in perioada starii de urgența pot fi contestate incepand de vineri, 15 mai 2020, timp de 15 zile. Decizia CCR 152/2020, prin care Curtea a stabilit ca amenzile aplicate pentru nerespectarea ordonantelor militare sunt neconstitutionale,…

- Toni Grebla, fost judecator CCR, a comentat joi, la Antena3, decizia Curții Constituționale care a admis sesizarea Avocatului Poporului. Concret, CCR a decis ca ordonanta prin care guvernul a marit amenzile in ultima luna, pana la 20.000 de lei, este neconstitutionala.„Decizia de ieri a CCR…

- Unii politisti au dat amenzi in mod abuziv in perioada starii de urgenta, recunoaste ministrul de Interne Marcel Vela, care precizeaza ca abuzurile sunt anchetate. Seful MAI spune ca foarte multi tineri din randurile fortelor de ordine au fost pregatiti timp de doar sase luni la Scoala de Politie.

- In condițiile in care Poliția anunța, zilnic, sute de mii de amenzi, tot mai mulți romani au ridicat problema modalitații in care se pot plati aceste sancțiuni, iar raspunsul vine din partea Grupului de Comunicare...

- Avocatul Poporului a transmis, marti, recomandari, in contextul nemultumirilor aparute fata de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2020, prin care au fost majorate limitele amenzilor contraventionale si au fost stabilite sanctiuni contraventionale complementare.