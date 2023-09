Marocul decretează trei zile de doliu naţional după devastatorul seism Marocul a decretat sambata trei zile de doliu national, in urma devastatorului seism care a avut loc in noaptea de vineri spre sambata si care s-a soldat cu peste o mie de morti, a anuntat biroul de presa al Palatului Regal al acestei tari, transmite AFP, citata de Agerpres. „S-a decis decretarea unu doliu national de trei zile, cu coborarea in berna a drapelelor pe toate cladirile publice”, informeaza un comunicat al Palatului Regal, dat publicitatii de agentia de presa oficiala MAP, la finalul unei reuniuni prezidate de regele Mohammed al VI-lea, consacrata examinarii situatiei de dupa cutremur.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

