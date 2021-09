Stiri pe aceeasi tema

- O doctorița sud-africana și soțul ei britanic sunt nevoiți sa locuiasca de ambele parți ale frontierei irlandeze, din cauza regulilor de imigrare post-Brexit, scrie digi24.ro . Mai mult, dupa opt luni de așteptare, femeia se confrunta și cu riscul de a se intoarce in Africa de Sud, pentru ca drepturile…

- CIA a lansat operatiuni clandestine pentru salvarea americanilor din orasul Kabul, dar si din alte regiuni din Afganistan, in conditiile in care se apropie termenul-limita de 31 august, dezvaluie The Wall Street Journal care citeaza mai mulți oficiali americani. Extragerile vin in condițiile in care…

- Un cetatean german a fost ranit prin impuscare in drumul spre Aeroportul international din Kabul, anunta Guvernul de la Berlin, iar armata germana va trimite elicoptere militare in Afganistan pentru facilitarea operatiunilor de evacuare. Este vorba de un civil care, desi a fost ranit, a reusit sa ajunga…

- Ministrul britanic al transporturilor, Grant Shapp, a anunțat ca persoanele vaccinate complet impotriva Covid-19, din statele UE sau din SUA, vor fi scutite din 2 august de efectuarea carantinei, dar va ramane obligatoriu testul care trebuie efectuat inaintea calatoriei si de asemenea testul PCR efectuat…

- Alte 139 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, opt sunt de import: 3-Franța, 2-Marea Britanie, 1-Austria, 1-SUA, 1-Irlanda.Numarul total de teste efectuate – 6.060, dintre care 1.776 – teste Rapid -Antigen.

- Astazi, 11 iulie in Republica Moldova au loc alegeri parlamentare anticipate. La urne sunt așteptați peste 3 milioane de votanți, in Registrul de Stat al Alegatorilor fiind inscriși 3 282 837 de cetațeni cu drept de vot. UPDATE 15:15 Aproximativ 953 de mii de persoane au votat pâna…

- Guvernul britanic anunta miercuri un acord cu Uniunea Europeana in ”razboiul carnatilor”, cu privire la o amanare cu trei luni - pana la sfarsitul lui septembrie - a implementarii unor masuri post-Brexit privind Irlanda de Nord, relateaza AFP, potrivit news.ro. Acest acord permite Regatului…