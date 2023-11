Stiri pe aceeasi tema

- Final uluitor de meci in Benfica – Sporting 2-1. Campioana en-titre a castigat marele derby cu doua goluri marcate in prelungirile partidei. Pentru Sporting, aceasta a fost prima infrangere din acest sezon. Benfica – Sporting 2-1 a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Dramatism total la derby-ul dintre Benfica…

- Benfica – Sporting, scor 2-1, a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY! Benfica a obtinut o victorie fabuloasa in Derby de Lisboa. A fost condusa pana in prelungiri, dar a intors scorul intr-un mod fabulos. Sporting a fost invinsa incredibil in duelul primelor clasate din Liga Portugal. Gyokeres reusise sa deschida…

- Benfica – FC Porto 1-0 a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Marele derby al Portugaliei a fost decis de campionul mondial Angel Di Maria. Acesta a marcat singurul gol al meciului in minutul 68. Angel Di Maria a ajuns la 5 goluri marcate in acest sezon pentru Benfica. Cu Porto, acesta a marcat cu un […]…

- Cupa Ligii Portugaliei se vede exclusiv in AntenaPLAY. Competitia va debuta la mijlocul saptamanii viitoare, iar prima etapa va aduce patru meciuri, din cele patru grupe. Primul meci a avut loc marți. AVS a primit vizita formatiei de prima liga, Arouca, intr-un meci care s-a vazut in AntenaPLAY. Arouca…

- Un fost jucator al lui FC Porto si Benfica avertizeaza inainte de Benfica – Porto. Derby-ul Portugaliei va fi transmis LIVE vineri, de la ora 22:15, in AntenaPLAY. Ljubinko Drulovic (55 de ani) a jucat atat la FC Porto, cat si la Benfica. Pentru Porto a evoluat in perioada 1994-2001, in timp ce pentru…

- Ianis Hagi a rasuflat usurat, dupa ce Romania a invins-o pe Kosovo cu scorul de 2-0. Mijlocasul de la Alaves s-a declarat bucuros de rezultatul obtinut de „tricolori”, pe Arena Nationala, in duelul care s-a vazut in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Romania a invins-o cu 2-0 pe Belarus, gratie golurilor…

- Cristiano Bergodi i-a transmis un avertisment pentru Edi Iordanescu, inaintea „dublei” de foc cu Israel si Kosovo. Romania – Kosovo este pe 12 septembrie, de la 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY, iar unul dintre marile pericole ar putea sa vina de la Albion Rrahmani, atacantul de la Rapid.…

- Se stie care este programul romanilor in prima zi de la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe. Competitia ia startul miercuri, cu calificarile, si va putea fi urmarita exclusiv in AntenaPLAY in perioada 25-27 august. Din delegatia noastra fac parte Catalin Chirila, Tania Valeria Virijac, Carmen Morawietz,…