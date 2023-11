Stiri pe aceeasi tema

- Judd Trump – Barry Hawkins 6-3 si s-a calificat in finala Champion of Champions 2023. Trump va lupta pentru marele trofeu cu invingatorul dintre John Higgins și Mark Allen. Partida va sambata, de la 21:00, live in AntenaPLAY. Judd Trump a avut un start de meci fabulos. A castigat primele 5 frame-uri…

- Judd Trump – Baipat Siripaporn 4-0 si Shaun Murphy – Gary Wilson 4-1 au fost meciurile din Grupa 3 a Champion of Champions 2023, ce au fost transmise azi, in direct pe AntenaPLAY. La ora 21:00 a inceput meciul Judd Trump – Shaun Murphy, in urma caruia vom afla cine se va lupta cu Barry […] The post…

- Luca Brecel – Barry Hawkins 0-4 si Mark Williams – Robert Milkins 2-4 au fost meciurile din Grupa 2 ce au deschis ziua de marti a super-turneului Champion of Champions 2023. Disputele au fost LIVE in AntenaPLAY. Dupa ce l-a „spulberat” pe campionul mondial, Barry Hawkins l-a invins seara si pe Robert…

- Mark Allen este primul semifinalist la Champion of Champions 2023, dupa ce l-a invins pe Ali Carter cu 6-2. Super-turneul de snooker Champion of Champions este transmis LIVE in AntenaPLAY in perioada 13-19 noiembrie 2023. In prima zi a turneului Mark Allen a reușit sa se califice in semifinale. Allen…

- AS.ro LIVE | Stefan Latescu este invitatul special de joi al lui Dan Pavel, de la 10:30. Luptatorul care a facut senzatie la debutul in Glory vine sa isi spuna povestea de succes. Romanul in varsta de 21 de ani tocmai a obtinut victoria carierei, in direct in AntenaPLAY. L-a invins prin decizie unanima…

- Novak Djokovic (36 de ani, numarul 2 ATP) l-a invins pe rusul Daniil Medvedev (27 de ani, numarul 3 ATP), scor 6-3, 7-6, 6-3 și este noul campion al turneului de la US Open. La finalul meciului, sarbul i-a dedicat victoria lui Kobe Bryant, legendarul bashetbalist american decedat la inceputul anului…

- Rio Ave – Porto s-a incheiat 1-2, dupa ce Rio Ave a condus cu 1-0. Duelul din etapa a treia din Liga Portugal a fost in format live video, in AntenaPLAY. Oaspeții erau favoriți sa obțina cele trei puncte, dar au obtinut dramatic victoria, cu doua goluri marcate in prelungiri. Rio Ave – Porto a […] The…

- Finala probei de 500 m de la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe 2023, la care participa Catalin Chirila, va fi transmisa in AntenaPLAY de la 19:08. Sportivul roman se lupta pentru un loc pe podium.