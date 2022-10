Marius, un român de 35 de ani, împușcat mortal de Poliție în Anglia Sfarsit dramatic pentru un roman din Anglia. Marius C, in varsta de 35 de ani, care lucra in constructii a fost impuscat mortal de politisti, care au tras un singur foc inspre el. Barbatul, care tinea in mana un cutit, a murit la spital, dupa ce a fost impuscat in stomac chiar in parcarea sectiei de politie din Derby. Politistii au incercat in zadar sa il imobilizeze, romanul a fost de neoprit. Se pare ca barbatul a spart mai multe ferestre din parcare, inainte de a avea parte de sfarsitul dramatic. La el, romanul avea si o pisica. Incidentul a avut loc vineri, 7 octombrie. O pisica si… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

