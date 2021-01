Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Caykur Rizespor a anuntat, joi, ca are sase noi cazuri de infectare cu coronavirus. Trei dintre cei infectati sunt fotbalisti, iar ceilalti trei sunt angajati ai gruparii, potrivit news.ro. Citește și: Rareș Bogdan arunca-n aer ultimul scenariu! ‘Nu se pune problema’ Persoanele…

- Miercuri seara, Franta consemnase inca 17.615 de noi cazuri de COVID-19 in 24 de ore, iar saptamana trecuta valoarea medie a acestui indicator a fost 10.000.Salomon si-a exprimat ingrijorarea fata de evolutia epidemiei in ultimele zile. ''Intram intr-un sezon cu risc inalt: iarna. Temperatura, umiditatea,…

- Statele Unite au inregistrat vineri, pentru a doua zi consecutiv, un record de infectari cu coronavirus in 24 de ore, cu 225.201 de noi cazuri recenzate, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins, scrie AFP, potrivit news.ro.Citește și: LOVITURA de BAROS pentru reținuții din dosarul achizițiilor…

- Ioan Turc a fost testat pozitiv la infecția cu noul tip de coronavirus. Sunt peste 50 de angajați ai Primariei Bistrița depistați cu COVID 19, pana la aceasta ora. Focarul COVID 19 de la Primaria Bistrița pare ca nu se mai stinge. Tot mai mulți angajați ai instituției sunt depistați pozitiv, din intregul…

- 10.108 de cazuri de coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore! Au fost prelucrate aproape 37 de mii de teste. S-au inregistrat alte 167 de decese si numarul total urca la 9.596. La ATI sunt internați 1.131 de pacienți. In Timiș s-au inregistrat 363 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24…

- DSP BN a comunicat cifrele inregistrate, la nivelul județului, in ultimele 24 de ore, in contextul pandemiei. Avem 141 de bistrițeni infectați și șapte retestați pozitiv. Din nefericire, inregistram și doua decese. Pana astazi, 11 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 324.094 de cazuri…

- Alte 331 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 82677 cazuri. Total teste efectuate –1257 dintre care primar – 1110 si repetat – 147. Din numarul total de cazuri, 14 sint lucratori medicali: medici-6,…