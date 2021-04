Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Borleanu a fost onoratul caștigator al unui cuțit de aur in urma bucatelor aduse pe masa juraților ”Chefi la cuțite”. Cel care i-a oferit ”distincția” a fost chef Florin Dumitrescu. Tot in cadrul interviului pentru emisiunea gastronomica de la Antena 1 am aflat și povestea sa. A renunțat la studii…

- Viața de dansator nu e tocmai ușoara, iar Emanuel Neagu, concurentul de la Chefi la cuțite, a marturisit ca s-a descurcat cu greu pentru a ajunge la cariera pe care o are astazi. El a vandut flori și a fost chiar și clovn pentru a face rost de bani.

- Ștefan Borleanu a obținut unul dintre cele trei cuțite de aur la Chefi la cuțite! Concurentul din echipa lui Florin Dumitrescu a renunțat la Facultatea de Construcții pentru bucatarie. Tatal sau a fost dezamagit de deciza luata

- Chef Catalin Scarlatescu a avut parte de o surpriza de zile mari la Antena 1. Juratului de la Chefi la Cuțite nu i-a venit sa creada. Ce s-a intamplat in mijlocul emisiunii. Cine este concurentul care i-a refuzat cuțitul de aur și care a fost motivul sau incredibil. A fost o premiera la Antena 1. […]…

- O noua ediție Chefi la cuțite, un nou concurent care ii surprinde pe jurați. Florin Dumitrescu a avut o reacție neașteapta atunci cand Teo Costache a pașit in platou. Cine e tanarul care a primit trei cuțite

- Marius Ghinoiu este concurentul care a reușit sa-i ''zapaceasca'', efectiv, pe cei trei jurați de la Chefi la cuțite. Debitul verbal al acestuia i-a facut pe chefi sa se ia cu mainile de cap.

- Vladimir Rotar a venit in ediția 2 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” ca sa demonstreze ca se pricepe de minune la gatit. Nu a venit singur, ci impreuna cu Paul Maxim, un fost concurent!

- In prima ediție a sezonului 9 ”Chefi la cuțite” și-au facut apariția numai concurenți surprinzatori, printre aceștia numarandu-se și Laurențiu Ardeleanu. Tanarul i-a impresionat pe cei trei jurați de la ”Chefi la cuțite”, atat cu preparatul sau, cat și cu povestea sa de viața. Concurentul a ajuns de…