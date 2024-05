Stiri pe aceeasi tema

- Livia Eftimie a atras atenția cu cea mai noua postare facuta in mediul online. Un an a trecut de cand ea și comediantul Catalin Bordea au divorțat de comun acord, la notar, dupa o relație de peste 10 ani de zile. In primavara anului trecut, Catalin Bordea și Livia s-au desparțit. Daca comediantul a…

- Actrița Nouria Nouri a acceptat, zilele trecute, in romantica vacanța din Veneția, cererea in casatorie a iubitului ei, Radu, nimeni altul decat fostul concurent de la ”Tu urmezi!”, show tv prezentat de Dan Negru la Kanal D. Ea ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre importantul și emoționantul…

- CRBL va face primul Paște dupa divorțul de Elena. In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, artistul a facut marturisiri despre sarbatori, dar și despre relația pe care o are cu fiica lui. Iata ce declarații a facut fostul conurent de la „Power Couple Romania - La bine și la greu” pentru…

- Maria Roman trece prin clipe de coșmar! Soțul fostei concurente de la Mireasa, sezonul 3, a disparut! Barbatul este de negasit de ieri. El a fost vazut ultima oara in Germania, moment in care se afla in drum spre Romania. Mesajul postat de tanara pe rețelele de socializare.

- Livia, fosta soție a lui Catalin Bordea, a avut un nou mesaj in mediul online. O lunga perioada de timp ea s-a ferit sa apara public sau sa comenteze despre divorțul de comediant, și-a trait departe de ochii curioșilor povestea de iubire cu cantarețul Spike. La aproape un an de la divorțul de Catalin…

- Catalin Bordea a dezvaluit ca nu vrea relație, dupa divorțul de Livia Eftimie. Ce a spus celebrul comediant despre viața amoroasa. Iata ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Dupa luni de tacere și discreție, Livia, fosta soție a cunoscutului comedian Catalin Bordea, a revenit pe rețelele de socializare, cu o postare misterioasa care a captat atenția internauților. Dupa divorțul de juratul de la iUmor, ea și-a asumat relația cu Spike.Aproape un an a trecut de la divorțul…

- Larisa Iordache este o persoana ambițioasa, insa au existat momente in care a apelat la ajutor de specialitate. Fosta gimnasta povestea, cu ceva vreme in urma ca, dupa ce a aflat ca mama sa este bolnava și ca se va stinge din viața, a trait fiecare zi cu foarte multa durere.