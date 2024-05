Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show de la Antena Stars, Marian Dragulescu a vorbit despre fosta lui soție, Larisa Dragulescu, și copiii pe care ii au impreuna, Richard și Beatrice. Iata in ce relații sunt cei doi, dar și cum se ințeleg in prezent!

- Mihai Morar este tatal a trei fete, Mara și Cezara, in varsta de aproape 16 ani și Roua, in varsta de 4 ani. Prezentatorul TV a scos la iveala amanunte neștiute din familia lui. In cadrul unui interviu, Mihai Morar a vorbit despre perioada de adolescența a fiicelor lui gemene -Mara și Cezara – care…

- Cristina Cioran a fost prezenta și in aceasta seara in platoul Xtra Night Show. Actrița a facut noi dezvaluiri din relația cu Alex Dobrescu și clipele de coșmar prin care a trecut in perioada in care a trait o poveste de dragoste cu tatal fetiței ei.

- Jador face declarații exclusive pentru Spynews.ro dupa scandalul in care fost implicat weekend-ul trecut cu Nikolas Sax, prietenul lui. Artistul susține ca nu a avut niciun concert in Luton și nimic din ce s-a scris nu e adevarat, cu toate ca Nikolas Sax a confirmat și in direct la Xtra Night Show ca…

- Magnoliile au devenit cele mai indragite flori de primavara. Fac furori pe rețelele de socializare și apar foarte des in imaginile oamenilor. Majoritatea se pozeaza cu ele, dar puțini știu ce semnifica. Iata informații neștiute despre magnolii!

- Nikolas Sax și Jador erau buni prieteni, dar au ajuns la un scandal fara precedent de curand, intr-un hotel din Londra, acolo unde s-au batut. Iubita lui Nikolas Sax spune ca, intr-adevar, au existat probleme intre cei doi și au ajuns sa nu iși mai vorbeasca.

- Un fost internațional roman a fost acuzat de crima! Scandalul din urma cu aproape 100 de ani s-a dovedit a fi, in fapt, poate cel mai mare scandal de „fake-news” din istorie in care a fost implicat numele unui jucator cunoscut in epoca, Vasile Cipcigan.

- Suma impresionanta pe care a platit-o Flavius Nedelea pentru a fi eliberat pe cauțiune. Fostul iubit al Anamariei Prodan nu s-a uitat deloc la bani atunci cand a venit vorba de libertatea lui. Ce a marturisit afaceristul, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.