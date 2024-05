Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim brut se va majora de la 1 iulie. Marcel Boloș ia in calcul inca o masura: creșterea deductibilitații la 300 de lei Salariul minim brut din Romania se va majora de la 3.300 lei la 3.700 lei pe luna, incepand cu data de 1 iulie 2024. Guvernul a finalizat discuțiile pe acest subiect cu sindicatele…

- Premierul a anunțat! Salariul minim va creste la 3.700 de lei brut, de la 1 iulie, iar facilitatea acordata angajatorilor privind cei 200 de lei scutiti de taxe va fi pastrata pana la finele anului, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, joi, la finalul sedintei Consiliului National Tripartit, relateaza…

- Premierul Ciolacu susține majorarea salariului minim de la 1 iulie Premierul Marcel Ciolacu a confirmat intenția ferma a Guvernului de a implementa, incepand cu 1 iulie, masura anunțata anterior de creștere a salariului minim brut la 3.700 de lei. Aceasta schimbare reflecta eforturile Executivului de…

- Proiectele de investitii publice si investitiile care sprijina mediul de afaceri sunt importante pentru tara si nu discutiile despre deficitul bugetar, considera ministrul Finantelor, Marcel Bolos, care apreciaza, totodata, ca ar fi mult mai grav daca am spune ca blocam investitiile Romaniei doar ca…

- Perioada in care nu se vor aplica sanctiuni pentru cei care nu folosesc sistemul eFactura va fi extinsa cu doua luni, pana la 1 iunie, a anuntat, vineri, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, pe pagina sa de Facebook. „e-Factura: Extindem perioada fara amenzi pana la 1 iunie. Inca de la inceputul implementarii…

- „Reiau cat se poate de ferm: Nu creștem impozite și taxe in 2024, nu incape in discuție creșterea TVA. AM spus-o inca de la aprobarea legii bugetului, obiectivul este sa menținem un echilibru intre nevoile romanilor și evitarea unor impozite suplimentare care pot afecta bugetul gospodariilor”, a afirmat…

- In numai o zi, Romania va afla decizia finala in cazul dosarului Roșia Montana. In funcție de aceasta decizie, se va putea formula strategia de negociere. Marcel Boloș se anunța optimist și susține ca „exista și varianta sa nu platim nimic, ci sa se faca exploatarea”. „Am fost inștiințați ca in cursul…

- „De la preluarea mandatului traim un paradox. Nimeni nu vrea sa creasca impozitele si taxele, nimeni nu vrea taiere de cheltuieli, dar atunci ramane o singura varianta – ne imprumutam. Va reamintesc ca, la preluarea mandatului, am mostenit un program de convergenta pe care l-am primit de la cei care…